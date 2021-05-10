Внаслідок катастрофи МН17 на Донбасі загинули 298 людей

У понеділок, 10 травня, уряд Нідерландів ухвалив рішення про подання до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позову проти Росії за її роль в катастрофі рейсу MH17. Про це пише УНН.

«Подаючи так звану «скаргу держави», Кабінет міністрів передає всю наявну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ. Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ в рамках втручання Нідерландів в процедуру подачі індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії. Цим кроком уряд забезпечує максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 в ЄСПЛ», – йдеться в заяві кабінету міністрів Нідерландів.

В уряді також зазначили, що цією державною скаргою Нідерланди також захищають всіх 298 жертв рейсу MH17 з 17 країн. Про цей крок також буде проінформована Рада Безпеки ООН.

Зауважимо, що раніше уряд Нідерландів заявив, що не буде притягати Україну за незакрите над Донбасом небо - висновки незалежного розслідування показали, що уряд не знав про загрозу для цивільної авіації.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом. Серед підозрюваних: Сергій Дубинський (позивний Хмурий), Ігор Гіркін (позивний Стрєлков), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.

В суді Гааги слухання справи про катастрофу літака почнуться 7 червня.