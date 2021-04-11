Внаслідок катастрофи МН17 на Донбасі загинули 298 людей

Нідерландська телерадіокомпанія NOS опублікувала розшифровку нових аудіозаписів у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року. На них зафіксовані, зокрема, переговори одних з головних підозрюваних Сергія Дубинського і Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Переговори перехопили українські спецслужби. Більше десятка записів були оприлюднені Міжнародною слідчою групою.

Як повідомляється, у день авіакатастрофи 17 липня Дубинський заявив, що «має прямий контакт з Москвою». На записах чути, як в той же день Дубинський говорить про ракетну установку «Бук» на підконтрольній бойовикам території.

відео Nieuwsuur

Приблизно через півгодини після аварії Боїнга він дізнався від терористів, що вони нібито збили український винищувач. Йому знадобилося майже дві години для того, щоб з’ясувати, що в цей же час був збитий пасажирський літак.

При цьому, з опублікованих аудіозаписів неясно, хто саме віддав наказ стріляти з ракетної установки.

Водночас, за даними комітету безпеки Нідерландів, поблизу рейсу MH17 не було інших літаків. Той факт, що Дубінський та його співучасники могли не знати по чому саме випустили ракету, не має значення для звинувачення, йдеться у публікації.

Аналіз переговорів також говорить про те, що вплив Росії на бойовиків Донбасу зростав. Москва була залучена у військово-стратегічні рішення, а терористи отримували від РФ засоби зв’язку, захищені від прослуховування. Стверджується, що до постачання апаратури мала стосунок ФСБ.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії й належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом. Серед підозрюваних: Сергій Дубинський (позивний Хмурий), Ігор Гіркін (позивний Стрєлков), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Влада РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське. Нідерланди ведуть міжнародне розслідування авіакатастрофи MH17 17 липня 2014 року. Близько двох третин із 298 загиблих були громадянами Нідерландів.