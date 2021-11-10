Хакери з REvil

Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло звинувачення 22-річному українцеві Ярославу Васінському, якого пов'язують з атаками програм-вимагачів на території США та мільйонними збитками. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію Міністерства юстиції США.

Хакера 8 жовтня затримали у Польщі за звинуваченням у зломі американської компанії Kaseya. Участь у спільній міжнародній операції з затримання хакера брали співробітники Офісу Генпрокурора та Національної поліції України.

«8 жовтня Васінського взято під варту в Польщі, де він залишається у зв'язку з його запитом про екстрадицію до США. Паралельно з арештом підозрюваного на території України проводилися слідчі дії, у тому числі й обшуки, які були б неможливими без швидкої реакції працівників Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Мін'юсту, хакер та його спільники здійснювали систематичні атаки з використанням програми-вимагача «Sodinokibi» на комп'ютери компаній у США з подальшим вимаганням значних грошових коштів для розблокування доступу до них. Васінський входить у відоме хакерське угруповання «REvil», яке з великою ймовірністю і розробило вказану шкідливу програму-вимагача, також причетне до атаки в липні 2021 року на компанію «Kaseya».

«Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів України та міжнародних партнерів вдалося заарештувати кошти на суму 6,1 млн доларів США, які простежуються через ймовірні платежі викупу та будуть відшкодовані постраждалим компаніям», – наголосили у Мін'юсті США.

Згідно із законодавством США у разі визнання Васинського винним за всіма звинуваченнями, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 115 років позбавлення волі. Наразі він перебуває в Польщі, де мають прийняти рішення щодо екстрадиції Васінського у США.

Разом із Васінським у справі проходить 28-річний росіянин Євген Полянін. Полянину також висунули офіційне звинувачення, хоча Міністерство юстиції США повідомляє, що його поки що не зловили.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Міністерство фінансів США внесло обох фігурантів справи до «чорного» списку (SDN List) і запровадило санкції - арешт активів та заборону на ведення бізнесу в США. За даними Мін'юсту, жертвами вірусів-вимагачів REvil стали 10 американських компаній у восьми штатах.