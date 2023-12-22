Жінку судитимуть за незаконне переправлення за кордон

Поліцейські Львівщини спільно з міграційною службою і прикордонниками викрили жінку, яка уклала фіктивний шлюб з 20-річним знайомим, щоб він міг виїхати за кордон. Мешканців Вінницької області затримали у пункті пропуску Рава-Руська. Жінці повідомили про підозру за незаконне переправлення людей за кордон.

«20-річний чоловік та 19-річна жінка прямували до сусідньої країни через пункт пропуску Рава-Руська. Під час проходження контролю як підставу для виїзду за кордон «подружжя» з Вінниччини надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки», – розповіли 22 грудня у Держприкордонслужбі.

Змовників викрили оперативники міграційної поліції у Львівській області, слідчі поліції та прикордонники 7-го загону за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури під час спецоперації «Мігрант».

«Підозрювана – інвалід ІІ групи, уклала фіктивний шлюб зі своїм 20-річним знайомим, щоб той міг уникнути мобілізації та виїхати за межі держави як особа, котра супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю. Під час спроби перетину кордону України з Республікою Польща їх викрили оперативники», – повідомили у поліції Львівщини.

Слідчі поліції повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).