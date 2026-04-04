У п’ятницю, 3 квітня, на Львівщині рятувальники дістали з колодязя тіло зниклого безвісти 62-річного чоловіка. Про це повідомили на Facebook-сторінці мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України.

Напередодні до рятувальників надійшов запит про допомогу у пошуках зниклого 62-річного чоловіка, мешканця села Опарі Дрогобицького району.

«До робіт залучали гірську пошуково-рятувальну групу, кінологічні розрахунки та оператора БпЛА. Обстеження проводили на значній території. Однак чоловіка не знайшли», – йдеться в повідомленні.

3 квітня до чергового МРЦ ШР «Львів» надійшло повідомлення, що в каналізаційному колодязі знайшли тіло чоловіка. До робіт залучили рятувальників. Загиблий виявився тим чоловіком, якого шукали напередодні.

За допомогою спеціального спорядження, триноги, та в засобах захисту органів дихання рятувальники підняли тіло з колодязя і передали працівникам поліції. Обставини загибелі встановлюють правоохоронці.