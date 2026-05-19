DJ Military (Віталій Кенідра) заявив, що встановлення рекорду України на горі Говерла переноситься через «несприятливі погодні умови». Сталося це на тлі критики у соцмережах та попередження від Карпатського національного природного парку.

Нагадаємо, діджей із Закарпаття планував зіграти 90-хвилинний сет на найвищій вершині України для встановлення національного рекорду. Датою обрали неділю 24 травня, а туристів у напрямку вершини Говерли збиралися підвозити на позашляховиках.

Подія мала відбутися під час «сезону тиші» на території заповідної зони. Спочатку DJ Military зазначив, що рекорд фіксуватимуть лише зі звуком, однак це буде «не дуже гучно».

У відповідь в адміністрації Карпатського національного природного парку заявили, що виступ діджея на Говерлі з заповідником не погоджували і пригрозили організаторам заходу кримінальною відповідальністю.

«Масові заходи у високогір’ї призводять до знищення та пошкодження рослинності, засмічення території та створюють умови для зміщення та руйнування структури поверхневого шару землі. Через шумовий неспокій тварини можуть покинути гнізда чи малят, що призводить до загибелі потомства та порушення екосистеми. Гучна музика завдає шкоди не лише довкіллю, а й зводить нанівець рекреаційний відпочинок інших громадян, які відвідують ліси та гори заради єднання з природою та психологічного розвантаження», – зазначили в нацпарку.

У вівторок, 19 травня, DJ Military заявив, що рекордний DJ set на Говерлі мав проходити без звуку та без порушення тиші в горах.

«Уся музика була передбачена виключно в навушниках для DJ, без колонок та гучного озвучення. Цей проєкт – не про шум, а про символіку, музику та силу української культури на найвищій точці України», – написав діджей в інстаграмі.

Виконавець повідомив про перенесення фіксації рекорду на найвищій вершині України «через несприятливі погодні умови», пообіцявши оприлюднити нову дату найближчим часом.

Зазначимо, Віталій Кенідра родом із села Іза Хустського району. До служби в ЗСУ був діджеєм і після повернення з фронту продовжує займатися музикою. 9 травня 2024 року він встановив рекорд України, зігравши безперервний 48-годинний сет.