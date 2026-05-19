Російський Ярославль був під атакою дронів вранці 19 травня

Уранці вівторка, 19 травня, ударні безпілотники атакували нафтовий об’єкт в російському Ярославлі. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та влада російського регіону.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив про масовану ворожу атаку безпілотників на регіон та роботу російської протиповітряної оборони.

«Більшість безпілотників було збито, але відбулося влучання в промисловий об’єкт. Займання ліквідують спеціальні служби. Постраждалих немає», – написав Євраєв.

За даними російських пабліків, під ударом міг бути нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС».

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» – один із ключових російських НПЗ та найбільший нафтопереробний завод у центральному федеральному окрузі. Підприємство здатне переробляти до 15 млн тонн нафти на рік.

Російське міноборони традиційно відзвітувало про збиття всіх ударних БпЛА, що летіли над регіонами РФ, анексований Кримом та Азовським морем. Там заявили, що російська ППО перехопила 315 українських безпілотників.

Зауважимо, на час публікації новини українське командування не коментувало наслідків атаки на РФ.

Оновлено о 14:45. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що дрони уразили нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється.

До слова, 15 травня безпілотники атакували російське місто Рязань. Там лунали вибухи та зайнялася масштабна пожежа в районі місцевого НПЗ, який входить до складу «Роснєфті».