Внаслідок атаки дронів загорівся російський НПЗ

У ніч на пʼятницю, 15 травня, безпілотники атакували російське місто Рязань. Там лунали вибухи та зайнялася масштабна пожежа в районі місцевого НПЗ.

На відео, які поширили місцеві мешканці, видно кілька загорянь та великий стовп диму, який поширюється на місто.

Про атаку повідомив губернатор Рязанської області Павєл Малков. Він заявив про пошкодження двох багатоповерхівок, а також про нібито падіння уламків на територію одного з промислових підприємств.

За даними OSINT-аналітиків телеграм-каналу Astra, атака пошкодила Рязанський нафтопереробний завод, який входить до складу «Роснєфті». Exilenova+ повідомила, що в одну з багатоповерхівок у місті влучила російська ракета «Панцирь-С».

Зазначимо, Рязанський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Він залучений до забезпечення Збройних сил РФ, зокрема Повітряно-космічних сил російських окупантів. Заявлена кількість перероблюваної нафти становить понад 17 млн тонн на рік, хоча фактична переробка нафти підприємством в останні роки становила близько 12-13 млн тонн на рік.

Рязанський НПЗ неодноразово ставав ціллю безпілотників. Зокрема, у жовтні 2025 року стало відомо, що НПЗ частково зупинив роботу після атаки дронів.