Винуватець ДТП перебував за кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter

Летичівський районний суд Хмельницької області виніс вирок Володимиру Тимчуку за смертельну ДТП. Обвинувачений збив мікроавтобусом працівника, який виконував дорожні роботи. Від отриманих травм потерпілий загинув, а винуватець згодом утік до Польщі. За скоєне водію призначили 5,5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 11 травня, аварія сталася у липні 2023 року на трасі Стрий – Ізварине поблизу селища Меджибіж Хмельницького району. За даними слідства, водій Volkswagen Transporter проігнорував попереджувальні знаки про ремонт дороги, виїхав на узбіччя та збив працівника дорожньої служби. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Місце події (фото прокуратури)

Після ДТП Володимира Тимчука затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, проте він виїхав до Польщі. Чоловіка оголосили в міжнародний розшук і 9 січня 2025 року його передали українським правоохоронцям на пункті пропуску «Устилуг – Зосін».

У суді обвинувачений розповів, що працював у сфері міжнародних перевезень і в день аварії віз сім’ю з Бердичева до Польщі. За його словами, він рухався трасою зі швидкістю близько 70 км/год і не бачив попереджувальних знаків про дорожні роботи. Водій стверджував, що автомобіль попереду раптово змінив смугу руху, через що він помітив дорожні знаки лише за кілька метрів до зіткнення. Заявив, що не зрозумів, що збив людину, оскільки не бачив потерпілого в момент аварії. Провину визнав частково.

Натомість свідок у справі, працівник компанії ONUR, повідомив, що ремонтна бригада працювала поза межами проїзної частини, а загиблий перебував біля дорожніх знаків і регулював рух транспорту. За його словами, Volkswagen Transporter рухався з великою швидкістю, а слідів гальмування після ДТП не було.

Суддя Ігор Ходоровський визнав Володимира Тимчука винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та призначив йому 5,5 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами протягом трьох років. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.