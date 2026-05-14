Смертельна аварія сталася на трасі Антоніни – Теофіполь

Поблизу села Терешки Антонінської тергромади сталася смертельна ДТП. Унаслідок перекидання буса у кювет загинув 52-річний водій, двоє його пасажирів травмувалися. Про це у четвер, 14 травня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася 13 травня близько 10:20 на трасі Антоніни – Теофіполь. За даними слідства, 52-річний мешканець села Грушківці, водій автомобіля Renault Kangoo, не впорався з керуванням, зʼїхав з дороги та перекинувся у кювет.

«Чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Двоє його пасажирів 1961 та 1966 років народження госпіталізовані до Красилівської багатопрофільної лікарні», – зазначили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та наразі встановлюють усі обставини.