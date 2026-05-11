Поліцейські навмисно вимкнули бодікамери на місці події

Двом інспекторам Шепетівського райуправління поліції оголосили підозру у приховуванні обставин смертельної ДТП за участі 17-річного велосипедиста. Наразі суд розглядає питання про їхнє відсторонення від посад та обрання запобіжних заходів. Про це у понеділок, 11 травня, повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними слідства, аварія сталася 18 січня в селищі Понінка. Водій автомобіля BMW X5 збив на смерть 17-річного хлопця, який їхав на велосипеді. Першими на місце події прибули двоє інспекторів Шепетівського райуправління поліції.

«Вони мали забезпечити охорону місця ДТП та зберегти її первинну картину – положення автомобіля, сліди гальмування, уламки та інші докази. Втім поліцейські допустили втрату важливих слідів і сприяли зміні розташування автомобіля, причетного до аварії», – повідомили у прокуратурі.

Окремо слідчі перевіряють обставини вимкнення нагрудних відеореєстраторів. За попередніми даними, інспектори умисно вимкнули бодікамери на місці події. Записи могли зафіксувати перші дії після ДТП, стан водія та інші важливі обставини.

Крім того, водія BMW не перевірили на стан сп’яніння одразу після аварії.

Двом інспекторам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 396 КК України (приховування особливо тяжкого злочину). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Додамо, що у квітні 2026 року Полонський районний суд Хмельницької області виніс вирок водію автомобіля BMW X5, який пʼяним сів за кермо та збив на смерть 17-річного велосипедиста. За скоєне чоловіку призначили дев’ять років тюрми та зобов’язали компенсувати рідним загиблого 3,2 млн грн.