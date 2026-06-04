Віктор Гусаров у залі суду

Шевченківський суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності детектива НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрювали у державній зраді. Рішення винесли через те, що прокурор відмовився від обвинувачень, повідомили у «Центрі протидії корупції» у четвер, 4 червня. Інформацію про це підтвердила й адвокатка Гусарова Олена Сторожук у коментарі «Бабелю».

За даними організації, прокурор Руслан Іжук заявив про те, що достеменно підтвердити приналежність Віктора Гусарова до агентурної мережі ФСБ не вдалось. Нагадаємо, у вересні 2025 року СБУ та Офіс генпрокурора заявили, що Гусаров міг входити до російської агентурної мережі та зливати інформацію про українських силовиків з 2012 року.

Через відмову прокурора від звинувачень суд звільнив Віктора Гусарова від кримінальної відповідальності за ст. 111 ККУ (державна зрада). У ЦПК повідомили, що Гусарову також інкримінували несанкціоновані дії з інформацією, проте строки давності справи вже спливли. Через це прокурор також просив звільнити детектива від відповідальності.

Зазначається, що Віктор Гусаров провів у СІЗО пʼять місяців.

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Нагадаємо, 21 липня у Віталія Гусарова затримали у Києві. Йому повідомили про підозру в державній зраді за передачу понад 60 матеріалів про українських силовиків колишньому охоронцю Віктора Януковича Дмитру Іванцову. СБУ стверджувала, що повідомляла керівництво НАБУ про можливі ризики щодо цього співробітника, однак «керівництво не вжило жодних заходів».

Пізніше СБУ та ОГП заявили, що Гусаков був членом масштабної агентурної мережі росіян. За версією слідства, ними курував співробітник 1-ї служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Іґорь Єгоров, який почав формувати мережу з 2009 року.

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Нагадаємо, 20 травня суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова – Юсуфа Мамешева, який під час допитів дав чіткі показання проти версії СБУ про торгівлю Магамедрасулова з росіянами. Мамешева, як і Гусарова, визнали невинуватим через те, що не змогли довести склад кримінального правопорушення.

Тим часом Руслан Магамедрасулов пʼятий місяць продовжує перебувати у СІЗО за підозрою у веденні бізнесу в Росії та в допомозі з махінаціями конвертаційним центрам.

У коментарі ZAXID.NET керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк повідомила, що прокуратура не відмовлялася від обвинувачення у цьому кримінальному провадженні.

«Навпаки, підозрюваний визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, та надав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, що не є реабілітуючою обставиною.

Зауважу, що справа судом була закрита не через відсутність події злочину, не через відмову прокуратури від обвинувачення і не через недоведеність факту несанкціонованих дій з інформацією. Рішення суду ухвалене у зв’язку із закінченням строків давності, після того як особа визнала свою вину», зазначила Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

За її словами, у межах розслідування встановлено, що підозрюваний передавав інформацію щодо громадян України, отриману з використанням баз даних МВС.

«З огляду на характер цих дій, обставини передачі інформації його колишньому колезі – правоохоронцю, який з лютого 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію АРК, слідство також перевіряло версію щодо можливої державної зради. Ця версія була предметом процесуальної оцінки, однак достатніх доказів умислу на передачу вказаної інформації, саме як представнику держави агресора, не встановлено. У зв’язку з цим прокурор прийняв передбачене законом рішення про закриття провадження в цій частині.

Водночас це жодним чином не спростовує встановленого факту кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 362 КК України. Саме в цій частині особа визнала свою вину», – додала Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Оскільки інкриміновані дії були вчинені у 2012–2015 роках, на момент завершення розслідування спливли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Це є самостійною підставою, прямо передбаченою ст. 49 КК України. 13 березня 2026 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення детектива

НАБУ Віктора Гусарова від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та визнанням особою вини. 4 червня 2026 року Шевченківський районний суд міста Києва це клопотання задовольнив.

