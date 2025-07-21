Раніше СБУ повідомляла керівництво НАБУ про можливі ризики стосовно цього співробітника, стверджує відомство

У Києві затримали співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро України за підозрою у шпигунстві для російської спецслужби. Затриманий працює в НАБУ в найелітнішому закритому підрозділі «Д-2». Про це в понеділок, 21 липня, повідомили в Службі безпеки та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підривну діяльність агента координував ексохоронець Януковича Дмитро Іванцов. Саме він у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився в окупованому Криму, де був завербований ФСБ.

Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 випадків передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича співробітником НАБУ.

«Серед іншого, “кріт” збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції. Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України», – ідеться в повідомленні.

За кожне виконане завдання на картку агента ФСБ надходили гроші від куратора.

Зазначається, що раніше СБУ повідомляла керівництво НАБУ про можливі ризики щодо цього співробітника. Однак керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності, кажуть в Службі безпеки.

Під час затримання зловмисника у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Співробітнику НАБУ оголосили підозру за кількома статтями КК України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 21 липня працівники Служби безпеки та Офісу генерального прокурора також затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ у Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслана Магамедрасулова. Правоохоронці заявили, що Магамедрасулов має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією – він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану.

Також СБУ оголосила заочну підозру народному депутату від нині забороненої партії ОПЗЖ Федору Христенку у державній зраді. Христенка викрили на посиленні російського впливу на НАБУ.