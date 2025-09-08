Затриманий у Києві Віталій Гусаров

У понеділок, 8 вересня, СБУ та Офіс генпрокурора оприлюднили нові деталі у справі підозрюваного в державній зраді посадовця НАБУ Віктора Гусарова. За версією правоохоронців, він міг входити до російської агентурної мережі та зливати інформацію про українських силовиків з 2012 року.

За даними СБУ, Віктор Гусаков, який працював у закритому підрозділі «Д-2», був членом масштабної агентурної мережі росіян. До неї входили ще троє учасників, яких правоохоронці викрили раніше. Зазначається, що ними курував співробітник 1-ї служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Ігорь Єгоров, який почав формувати мережу з 2009 року. За даними СБУ, зв’язки з агентами Єгоров налагоджував, коли неодноразово відвідував Україну в межах міжвідомчої взаємодії українських та російських спецслужб.

Першого з агентів Єгорова СБУ затримала у 2020 році – це був генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, який за вказівкою куратора планував низку терактів на території України та вбивство відомого військового добровольця. Крім того, співробітник СБУ передавав до Росії інформацію про проведення таємних операцій в районі АТО.

Пізніше СБУ встановила другого агента – ним виявився колишній заступник керівника охорони президента втікача Віктора Януковича Дмитро Іванцов. За даними слідства, у лютому 2014 року він допоміг Януковичу втекти до Росії, а сам поїхав до Криму та долучився до російської армії. Станом на 2025 рік Іванцов переховується на ТОТ Криму та є резидентом ФСБ.

Крім того, у 2024 році СБУ викрила ще одного учасника агентурної мережі – за даними слідства, це військовий Нацгвардії, імені якого не уточнюють. Правоохоронці повідомили, що він кілька років передавав Іванцову інформацію про українських активістів, чиновників, військовополонених, а також про наслідки обстрілів.

«Згодом СБУ встановила, що іще один агент Єгорова-Іванцова - колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ (ред. – йдеться про Віталія Гусарова). За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще у 2012 році», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, Гусаров продовжив передавати інформацію охоронцю Януковича і після 2014 року, коли той відкрито перейшов на бік росіян. Заначається, що Гусаров та Іванцов відновили спілкування на третій день після незаконного «референдуму» в Криму.

Нагадаємо, 21 липня у Віталія Гусарова затримали у Києві. Йому повідомили про підозру в державній зраді за передачу понад 60 матеріалів про українських силовиків колишньому охоронцю Віктора Януковича. СБУ стверджує, що повідомляла керівництво НАБУ про можливі ризики щодо цього співробітника, однак «керівництво не вжило жодних заходів».

Нагадаємо, 21 липня працівники Служби безпеки та Офісу генерального прокурора також затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ у Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслана Магамедрасулова. Правоохоронці заявили, що Магамедрасулов має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією – він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану.