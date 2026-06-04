Олександр Мамайчук (ліворуч на фото) із зятем Сергієм Чайковським (праворуч)

Ветеран війни з інвалідністю ІІ групи Сергій Чайковський звернувся до журналістів зі скаргою на дії працівників Острозького відділу Рівненського районного ТЦК та СП. Чоловік заявив, що його тестя незаконно утримували протягом пʼяти днів і не госпіталізували попри різке погіршення стану здоров’я. Про це у середу, 3 червня, повідомило видання «Четверта влада».

За словами Сергія Чайковського, 5 травня працівники ТЦК доставили його 51-річного тестя Олександра Мамайчука до шостого відділу Рівненського районного ТЦК та СП в Острозі. Родина стверджує, що чоловік не перебував у розшуку, раніше пройшов військово-лікарську комісію та оновив військово-облікові дані.

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10 травня Чайковський разом із дружиною відвідали тестя у приміщенні ТЦК. За їхніми словами, стан Олександра Мамайчука був незадовільним, вони виміряли йому тиск – показники становили 205 на 125. Родина наполягла на виклику швидкої допомоги.

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Лікар, який приїхав на виклик, оглянув пацієнта та зафіксував тиск 195 на 110. Він рекомендував госпіталізацію. Водночас, як стверджують родичі, чоловіка до медичного закладу не доправили, а залишили у приміщенні ТЦК.

Показники артеріального тиску Олександра Мамайчука

Сергій Чайковський також заявив про конфлікт із представником ТЦК, який назвався Сергієм Мочарним. За словами ветерана, військовослужбовець ображав його та висловлював погрози. Дружина Чайковського підтвердила слова чоловіка, проте на відео цю суперечку подружжя не зафіксувало.

Тесть ветерана Олександр Мамайчук розповів журналістам, що не ухилявся від мобілізації. За його словами, раніше він служив у підрозділі територіальної оборони, а торік самостійно пройшов ВЛК. Чоловік стверджує, що має третій ступінь гіпертонії та перенесений мікроінсульт, тому його визнали обмежено придатним до стройової служби.

Мамайчук також заявив, що під час перебування у ТЦК стан здоров’я погіршився: почала німіти ліва рука та нога, однак належної медичної допомоги він не отримав. Уже 12 травня його мобілізували до однієї з військових частин на Рівненщині. До армії претензій не має, каже, що там нормальне ставлення, але має проблеми з рівновагою і відчуття, що його «заносить».

Після інциденту Сергій Чайковський звернувся із заявами до поліції та Військової служби правопорядку. У ВСП повідомили журналістам, що провели перевірку та з’ясовують, чи були в діях працівників ТЦК ознаки адміністративного або кримінального правопорушення.

У поліції Рівненської області зазначили, що кримінальне провадження наразі не відкривали, однак перевірка триває.

У відповідь на запит журналістів Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що 19 травня призначив службове розслідування. За його результатами мають встановити, чи були в діях посадовців шостого відділу Рівненського районного ТЦК та СП порушення законодавства.

Водночас працівник ТЦК Сергій Мочарний, якого згадувала родина, у коментарі «Четвертій владі» заперечив свою причетність до ситуації. Він заявив, що не знайомий з родиною Чайковських і не має стосунку до описаних подій.