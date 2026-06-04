Як виглядає «Донбас Арена» у 2026 році

Третій армійський корпус провів операцію з ураження тилової логістики росіян на Донеччині та Луганщині. Під час операції дрони корпусу залетіли на території Донецька та показали «Донбас Арену».

У середу, 3 червня, у пресслужбі Третього армійського корпусу оприлюднили відео, на якому показали роботу безпілотників по логістичних маршрутах росіян у Донецькій та Луганській області. Крім того, на кадрах видно панораму Донецька та стадіону «Донбас Арена». На стінах стадіону досі висять зображення гравців ФК «Шахтар».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Зазначимо, «Донбас Арену» відкрили у 2009 році. Стадіон був одним з найсучасніших в Європі. До початку російської агресії у 2014 році там тренувалися футболісти «Шахтаря» – це був їхній домашній стадіон. Під час Євро-2012 там проводили матчі. Після окупації Донецька у 2014 році стадіон припинив проводити матчі, а «Шахтар» змушений проводити домашні матчі в інших українських містах, зокрема у Львові, Харкові та Києві.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Окупантам не сховатися від Трійки ні в Донецьку, ні в Луганську», – повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу.

«Трійка» повідомила, що її підрозділи розширили зону ураження, а її дрони долітають до міст, які раніше вважалися глибоким тилом. В межах операції зі знищення російської логістики на Донбасі українські військові знищили низку російських військових фур, ББМ та вантажівок «Газель».

Нагадаємо, на початку травня дрони «Азову» досягли тимчасово окупованого Маріуполя та показали, як виглядає зруйнований росіянами завод «Азовсталь». Тоді військові повідомили, що патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. На кадрах було видно, що українські дрони завдають ударів по російській військовій техніці на дорогах поблизу Маріуполя.

Згодом «Азов» показав, як його дрони патрулюють російські військові шляхи від Маріуполя до кордону з Росією. На відео видно, як українські БпЛА завдають ударів по російській військовій техніці.