Підсанкційний нафтовий танкер Tagor затримали в Атлантичному океані

У середу, 3 червня, французька прокуратура взяла під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, який раніше був затриманий військово-морськими силами Франції біля узбережжя Бретані. Про це повідомила французька Le Monde з посиланням на місцеву прокуратуру.

За інформацією слідства, танкер Tagor пов’язують із так званим російським «тіньовим флотом», який використовується для обходу міжнародних санкцій. Судно, як стверджується, ходило під фальшивим прапором Камеруну.

Капітану судна, який є громадянином РФ, висунули звинувачення у відсутності належного прапора та відмові виконати вимогу про зупинку в морі. За це йому загрожує до одного року ув’язнення, штраф у розмірі 150 тис. євро, а також конфіскація судна.

Прокурори також повідомили, що встановлюють особу власника танкера. У разі доведення провини він може отримати аналогійні покарання.

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Раніше російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляло, що російська сторона домагається звільнення капітана. Також Москва звернулася із запитом про надання йому консульського доступу.

Нагадаємо, 31 травня військово-морські сили Франції за підтримки Великої Британії затримали підсанкційний танкер, який прямував з Росії. Операція з перехоплення танкера відбулася в Атлантичному океані.