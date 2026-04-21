Смертельна аварія сталася 18 січня 2026 року в селищі Понінка Шепетівського району

Полонський районний суд Хмельницької області виніс вирок водію автомобіля BMW X5, який пʼяним сів за кермо та збив 17-річного велосипедиста. Від отриманих травм підліток загинув на місці. За скоєне чоловіку призначили дев’ять років тюрми та зобов’язали компенсувати рідним загиблого 3,2 млн грн.

Як повідомила 21 квітня пресслужба Хмельницької обласної прокуратури, аварія сталася 18 січня 2026 року в селищі Понінка Шепетівського району. За даними слідства, водій BMW X5 перебував напідпитку та вдвічі перевищив дозволену швидкість у населеному пункті, внаслідок чого збив 17-річного велосипедиста Дмитра Петрука.

Згідно з висновками експертиз, вміст алкоголю в крові водія у вісім разів перевищував допустиму норму. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Суддя Сергій Іллюк визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть неповнолітнього) та призначив дев’ять років позбавлення волі. Також він має відшкодувати родині загиблого 3,2 млн грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.