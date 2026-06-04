Чоловіка затримали після кількох років переховування від правоохоронців

СБУ та ДБР затримали в Одесі колишнього працівника «Укрзалізниці», який під час окупації Херсона допомагав росіянам та охороняв їхній військові ешелони. Про це повідомили у четвер, 4 червня, у пресслужбах ДБР та СБУ.

За даними слідства, на момент захоплення Херсона підозрюваний працював там стрільцем стрілецької команди воєнізованої охорони залізниці. Після того, як росіяни окупували місто, він добровільно перейшов на службу до створеного ними підприємства «Херсонська залізниця».

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Правоохоронці повідомили, що росіяни використовували станцію як важливий логістичний вузол для постачання зброї.

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«Встановлено, що фігурант охороняв військові ешелони РФ, які транспортували озброєння, боєприпаси та амуніцію для російських військ на передовій», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Після звільнення Херсона від росіян чоловік втік та почав переховуватися від правосуддя в Україні. Поки фігуранта розшукували, йому заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) та скерували обвинувальний акт до суду.

Наприкінці травня зрадника затримали в Одесі. Його помістили під варту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.