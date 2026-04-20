Смертельна аварія сталася 18 квітня у Хмельницькому районі

Поблизу села Олійники Теофіпільської громади сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинула 58-річна пасажирка автомобіля Nissan. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Аварія сталася сталася 18 квітня близько 16:50. За даними слідства, 20-річна водійка автомобіля Nissan Qashqai зіткнулася з вантажівкою Mercedes-Benz, за кермом якої перебував 51-річний житель села Новоставці.

Від отриманих травм 58-річна пасажирка легковика загинула на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження з ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) та наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років увʼязнення.