Марджан Сатрапі було 56 років

Відомо франко-іранська художниця, авторка коміксів та кінорежисерка Маржан Сатрапі померла 4 червня у віці 56 років у Парижі.

«Маржан Сатрапі померла від горя трохи більше, ніж через рік після смерті Маттіаса Ріпа, її чоловіка та кохання всього її життя», ‒ повідомили її рідні агентству AFP. Шведський продюсер, актор та сценарист Маттіас Ріпа помер 8 квітня 2024 року.

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Сатрапі, відверта критикиня теократичного уряду Ірану, народилася 22 листопада 1969 року в Рашті, на південному заході Ірану. Вона приїхала до Франції у 1994 році та отримала французьке громадянство у 2006 році.

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Вона була авторкою культового графічного роману «Персеполіс». Це надзвичайно цікава та чудово намальована історія. Сатрапі, яка разом з художником Венсаном Паранно у дотепних картинках розповідає власну історію на тлі подій в Ірані. Також вона у 2007 році зробила по цьому коміксу анімаційний фільм, який отримав нагороду Каннського фестивалю та був номінований на «Оскар».

Українською комікс вийшов у «Видавництві» у 2017 році.

Серед інших відомих робіт Сатрапі ‒ її графічний роман Poulet aux prunes («Курка з чорносливом»), екранізацію якого вона поставила, також разом з Венсаном Паронно, а також комедійний хорор The Voices з Раяном Рейнольдсом і Radioactive 2019 року про Марію Кюрі з Розамунд Пайк у головній ролі.

Її останнім коміксом стала збірка Woman, Life, Freedom у 2024 році. За два роки до його виходу вона публічно підтримала протести після смерті Махси Аміні, заявивши, що рух «Жінка, життя, свобода» став культурною революцією.

У 2025-му році вона відмовилася від ордена Почесного легіону, звинувативши Францію в «лицемірстві» у її відносинах з Іраном.