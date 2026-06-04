Віталій Коваль очолював Рівненську ОВА з 2019 по 2023 роки

Депутат Рівненської міської ради Віталій Коваль достроково склав мандат. Відповідне рішення у четвер, 4 червня, ухвалили на сесії Рівнеради. Про це політик повідомив у своєму телеграм-каналі.

За припинення депутатських повноважень Віталія Коваля проголосували 28 депутатів, четверо були проти, ще двоє не голосували. Підставою для розгляду питання стала особиста заява політика, подана напередодні – 3 червня.

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Після голосування Віталій Коваль написав у своєму телеграм-каналі, що офіційно завершив роботу в міській раді.

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«Сьогодні Рівненська міська рада підтримала мою заяву про складання депутатських повноважень. Дякую всім, хто довірив мені представляти свої інтереси в міській раді. Складання мандата – не прощання з містом. Рівне було, є і буде важливою частиною мого життя», – зазначив Коваль.

Окрім цього, Коваль написав заяву про вихід із депутатської фракції «Слуга народу» в Рівненській міській раді. Він тривалий час був керівником цієї політичної сили в місцевому парламенті. Новим головою фракції «Слуга народу» у Рівнераді обрали Юрія Чаборая.

Нагадаємо, Віталій Коваль був міністром аграрної політики та продовольства України з вересня 2024 року по липень 2025-го. До цього він очолював Фонд державного майна України, а впродовж 2019–2023 років був головою Рівненської ОДА. Наразі Віталій Коваль очолює Рівненське обласне об’єднання організації «Роботодавці Рівненщини».

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