У вересні депутати призначили Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства

Новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в київському ЖК преміумкласу у квартирі площею 170 м2, що належить його тещі, яка, імовірно, не могла придбати таку нерухомість. Про це йдеться у розслідуванні видання «Слідство.Інфо», опублікованого 23 вересня.

У своїй декларації 43-річний Віталій Коваль зазначив, що з серпня 2023 року його дружина Ксенія орендує квартиру в Києві площею 170 м2, де оселилась вся сім’я міністра. Згадана квартира розташована у збудованому шість років тому ЖК преміумкласу біля Голосіївського парку у Києві. З липня 2021 року належить квартира тещі посадовця Галині Баранюк. Згідно з архівними оголошеннями станом на 2020-2021 роки квартири з ремонтом схожого метражу коштували від 750 до 925 тис. доларів.

«Наприкінці червня 2021 року у житловому комплексі, де зараз мешкає міністр Коваль, продавалася квартира ідентичного розміру – 170 м2. У оголошенні також зазначалося, що вона – після будівельників, є стяжка та штукатурка. Це помешкання на високому поверсі, відповідно до знайденого оголошення, коштувало 17,7 млн грн (650 тис. доларів за курсом долара на той час)», – ідеться в матеріалі.

Журналісти звернули увагу, що 69-річна пенсіонерка Галина Баранюк мешкає у Чернівцях, де працювала бухгалтеркою на місцевих підприємствах. Упродовж 2014-2020 років Галина Баранюк заробила 495 тис. грн. Це приблизно шість тис. грн щомісяця. Також згідно з реєстром нерухомості журналісти дізналися, що теща Віталія Коваля не продавала об’єктів нерухомості, які могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 млн грн. «Слідства.Інфо» звернулось по коментар до Галини Баранюк. Вона відповіла: «Ну і що, що задекларував», і кинула слухавку.

У жовтні 2021 року дружина міністра, дизайнерка Ксенія Коваль (в дівоцтві Баранюк) у Facebook опублікувала фото з локацією того самого житлового комплексу, де за три місяці після того її мати Галина Баранюк купила квартиру.

«На світлинах, які опублікувала дружина міністра, зображена простора квартира після будівельників, зі стяжкою та штукатуркою, на високому поверсі. Це відповідає опису з архівного оголошення, яке раніше знайшли журналісти та де ціна за цей обʼєкт – 17,7 млн грн», – пише «Слідства.Інфо».

Скриншот допису Ксенії Коваль (Фото «Слідства.Інфо»)

Ксенія Коваль не захотіла спілкуватись зі журналістами й відразу кинула слухавку. Сам міністр Віталій Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, де він мешкає, не відповів. Журналісти «Слідства.Інфо» також дослідили декларації міністра за 2019-2021 роки та не побачили інформації про позики, які він чи його дружина могли надати Галині Баранюк для купівлі квартири.

Коли теща купила цю квартиру, Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОДА. Він представник «Слуги Народу». За рік до того, як Віталія Коваля призначили головою Рівненської ОДА, у 2018 році, у нього було понад 1,3 млн грн боргів та податкових зобов’язань, зазначало у своїй публікації рівненське медіа «Четверта влада».

Журналістка «Четвертої влади» Мирослава Примак у коментарі «Слідству.Інфо» розповіла, що до призначення на посаду голови адміністрації, Віталій Коваль керував будівельною фірмою «ВВВ Монтаж», яку пов’язують з «Рівнеавтошляхбуд». І вже за його керівництва в Рівненській ОДА остання фірма почала отримувати багатомільйонні підряди на будівництво, ремонт та обслуговування доріг області.

«За весь час існування фірма “Рівнеавтошляхбуд” отримала підрядів на п’ять млрд грн, 4,5 з яких – після приходу Коваля на посаду керівника області у вересні 2019 року», – встановили журналісти.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства. До цього він очолював Фонд державного майна, а ще раніше чотири роки працював головою Рівненської обласної адміністрації.