Верховна Рада 5 вересня призначила вісім нових міністрів

У четвер, 5 вересня, на засіданні Верховної Ради призначили вісім нових міністрів. Також зміни відбулись у команді Офісу президента, передає «Радіо Свобода».

На посаду міністра закордонних справ призначили Андрія Сибігу. Раніше він працював у Офісі президента в команді Андрія Єрмака, працював над питанням дипломатії. Своєю чергою колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про відставку. Наразі невідомо чи працюватиме Дмитро Кулеба у команді президента.

Колишній керівник «Укроборонпрому» Герман Сметанін, згідно з голосуванням Верховної Ради, тепер обійматиме посаду міністра стратегічних галузей та промисловості. Своєю чергою, наглядова рада «Укроборонпрому» призначила Олега Гуляка тимчасовим виконувачем обов’язків гендиректора «Укроборонпрому». А колишній міністр стратегічних галузей Олександр Камишін обійматиме посаду радника президента зі стратегічних галузей.

Світлана Гринчук стала міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів. Раніше вона обіймала посаду заступниці міністра енергетики. Своєю чергою колишній міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець подав у відставку.

Матвій Бідний тепер офіційно буде міністром молоді та спорту України. З листопада 2023 року він виконував обов'язки міністра.

Віталій Коваль, який раніше очолював Фонд держмайна, тепер обійматиме посаду міністра аграрної політики.

Міністром культури та інформаційної політики став Микола Точицький, який з квітня 2024 року був заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. З 28 липня 2023 тимчасово обов'язки міністра культури виконував Ростислав Карандєєв.

Колишню заступницю міністра оборони Наталію Калмикову призначили на посаду міністра у справах ветеранів.

Олексій Кулеба обійматиме посаду міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Раніше він також працював у команді Андрія Єрмака.

Крім того, в Україні планують ліквідувати міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке раніше очолювала Ірина Верещук. Вона працюватиме в Офісі президента, займатися соціальною політикою. Також у відставку подав міністр юстиції Денис Малюська. Він обіймав цю посаду з 2019 року.