Верховна Рада підтримала відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

У четвер, 5 вересня, під час засідання Верховна Рада підтримала відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Депутати розглядали відставку прем’єрки сьогодні вдруге. В середу, 4 вересня, для підтримки рішення щодо її звільнення вистачило 12 голосів. Додамо, що Верховна Рада призначила Верещук на цю посаду 4 листопада 2021 року. До цього, вона була народним депутатом IX скликання, а у 2010-2015 роках очолювала місто Рава-Руська у Львівській області.

Відтепер Верещук працюватиме в Офісі президента України та стане заступницею Андрія Єрмака.

«Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступниці голови ОПУ», – повідомила Верещук.

Нагадаємо, 3 вересня до парламенту надійшли заяви на відставку від Олександра Камишіна, Дениса Малюськи, Руслана Стрільця, Ольги Стефанішиною та Ірини Верещук. Згодом заяву також подав глава МЗС Дмитро Кулеба.

На засіданні 4 вересня Верховна Рада підтримала звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця і міністра юстиції Дениса Малюськи. Парламент провалив голосування за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України. За таке рішення проголосували 240 народних депутатів.