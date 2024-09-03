Заяви на звільнення посадовців розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань Ради

До Верховної Ради України надійшли одразу кілька заяв про відставку від міністрів. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок, 3 вересня.

Заяви на звільнення написали:

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін;

міністр юстиції України Денис Малюська;

міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Руслан Стефанчук зазначив, що заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, за звільнення міністрів голосуватимуть в середу, 4 вересня, а призначать нових міністрів чи виконуючих обов’язки міністрів – 5 вересня.

Наразі відомо, що міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін продовжить працювати в оборонній сфері, але в іншій ролі. «Готуюсь до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Верховній Раді», – написав Камишін.

Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія повідомив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету міністрів зазнають змін. Остаточний перелік майбутніх міністрів та їх штату визначать на засіданні фракції 4 вересня.

Також у вівторок, 3 вересня, у ЗМІ з’явилась інформація про відставку заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Посадовець курував в ОП економічний напрямок, зокрема, виступав за ідею економічного бронювання та податкову модель «10–10–10», яка передбачає податок у розмірі 10% на прибуток, ПДФО та ПДВ, пише Forbes.Довідка

Олександр Камишін – колишній менеджер у Dragon Capital і СКМ, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital. З серпня 2021 по квітень 2022 року був виконувачем обов'язків голови правління АТ «Українська залізниця». Після чого був обраний головою правління «Укрзалізниці». З березня 2023 року очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Денис Малюська – юрист, засновник адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма “Бізнес-право”» і ТОВ «Радник прес», що займається видавничою діяльністю. У 2010 році Малюська був консультантом із розвитку приватного сектора Групи Світового банку. Згодом юрист був призначений на посаду заступника голови правління BRDO/World Bank Group. У 2019 році Денис Малюська був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу». Зі серпня 2019 року Малюська обіймав посаду міністра юстиції України та був заново переобраний на цю посаду у березні 2020 року під час відставку уряду колишнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Руслан Стрілець – український державний службовець. У 2020-2021 роках Руслан Стрелець був заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. У листопаді 2021 року став виконувачем обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів у зв’язку з відставкою Романа Абрамовського. До цього 12 років обіймав керівні посади у Дніпропетровській ОДА. У квітні 2022 року Стрільця обрали міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Віталій Коваль – підприємець, віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України, член НОК України та почесний доктор університету «Острозька академія». З 2004 по 2006 роки Коваль працював у банківській сфері. У період з 2006 по 2019 роки очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. У вересні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Віталія Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації. У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля головою Фонду держмайна.