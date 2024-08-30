Роман Гладкий втрапив у низку скандалів, пов'язаних з його родиною

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив начальником штабу Командування сил БпЛА ЗСУ капітана Романа Гладкого. Раніше його підозрювали у корупції та шпигунстві, повідомили активіст Сергій Стерненко та народна депутатка Мар’яна Безугла у п’ятницю, 30 серпня.

Мар’яна Безугла повідомила, що призначення Гладкого начальником штабу було свідомим рішенням Олександра Сирського попри протести командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського та його команди. Нардепка підкреслила, що Роман Гладкий має погану репутацію як серед військових, так і суспільства загалом, не має жодного досвіду роботи з БпЛА, та нібито мав підозру у держзраді.

Призначення нового начальника штабу підтвердив і активіст Сергій Стерненко, який вважає, що таким чином намагаються саботувати запуск Сил безпілотних систем.

«Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема», – написав Стерненко.

Активіст нагадав, що дружина Романа Гладкого має чинне російське громадянство, а його донька раніше виступала на змаганнях під російським прапором.

Що відомо про Романа Гладкого

48-річний капітан 1 рангу народився на Вінниччині, навчався у Севастопольському військово-морському інституті, з 1997 по 2013 роки обіймав посади командира ракетно-артилерійської бойової частини малого протичовнового корабля «Луцьк», командира середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» та командира великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський».

Протягом 2015-2016 років керував управлінням надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. З 2016 по 2018 роки обіймав посаду першого заступника командувача ВМС.

Під час окупації Севастополя росіянами Роман Гладкий виїхав на підконтрольну Україні територію, залишивши у Криму дружину Олену, яка має російське громадянство, та доньку. У 2018 році журналісти опублікували сюжет про те, що Гладкого намагалися завербувати російські спецслужби.

На тлі сюжету, «фінансово-економічних порушень» та виявлення в дружини Романа Гладкого російського паспорта, його усунули з посади начальника штабу. Згодом його звільнили з посади через «неналежне виконання ним службових обов'язків». Розслідування щодо Гладкова залишилося військовою таємницею. Втім, у Міноборони заявили, що інші причини звільнення військового, серед яких підозра у держзраді, «не відповідають дійсності».

Тим часом родина Гладкого продовжувала жити на території окупованого Криму – у 2016 році донька військового навіть виступила на змаганнях з плавання за Центральний спортивний клуб армії Росії.

У 2019 році Гладкий став головою Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, а у грудні 2020 року його призначили заступником начальника штабу Командування ООС.