У вівторок, 30 липня, у Львові, на вулиці Костя Левицького, 22, відкрили новий рекрутинговий центр, через який планують залучати до війська операторів дронів. Охочих долучитися консультуватимуть четверо військових, які мають досвід роботи з БПЛА і знають, як працюють військові частини. Заступник командира батальйону «Нахтігаль» 14 полку ЗСУ, ексдепутат Львівської міськради та координатор центру Ігор Шолтис розповів, що щомісяця планують залучати до війська приблизно 100 людей. Йдеться не лише про операторів дронів, а й про водіїв, діловодів, логістів тощо.

«Сили безпілотних систем нарешті створилися як рід військ. Перші у світі. Неймовірно пишаємось тим, що військо розвивається в технологічному контексті. Нам важливо, аби особовий склад, який приходитиме й долучатиметься до лав Сил безпілотних систем, був мотивований і перевірений. Саме для цього і створюють рекрутингові центри, щоб ми могли провести співбесіди з кандидатами, а тоді відібрати найкращих до бойових військових частин. Основні вимоги – велике бажання вбивати росіян, відповідальність та мотивація вчитися. Ми шукаємо не лише пілотів. У нас величезна кількість посад, яких вистачить на всіх», – сказав Ігор Шолтис.

За словами координатора, після співбесіди кандидатів супроводжуватимуть до ТЦК, після чого ті пройдуть ВЛК та потраплять до навчальних центрів. Згодом представники військових частин Сил безпілотних систем забиратимуть кандидатів на посади. Очільник Сихівського ТЦК та СП Борис Пруцьких додав, що може гарантувати, що кандидати, які хочуть працювати з БПЛА, потраплять саме до цього роду військ.

«Ми сьогодні передаємо для Збройних сил на 24 млн грн безпілотників. Сьогодні всі розуміють, що цей вид озброєння є максимально ефективний, тому пріоритет громади – це підтримка ЗСУ. Ми вже маємо шість рекрутингових центрів й відкриваємо зараз сьомий», – розповів на відкритті рекрутингового центру міський голова Львова Андрій Садовий.

Додамо, що Сили безпілотних систем – це новостворений рід військ, який зорієнтований на застосування дронів та розвиток технологічної галузі військового ремесла. Головною цінністю є збереження життя особового складу. Президент Володимир Зеленський 25 червня 2024 року ухвалив указ про офіційне створення СБС. Головою Сил безпілотних систем ЗСУ є Вадим Сухаревський.