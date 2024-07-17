16 липня завершився термін обовʼязкового оновлення військово-облікових даних для всіх військовозобовʼязаних віком від 18 до 60 років. Тепер працівники ТЦК і СП можуть штрафувати порушників, а всі чоловіки, які хочуть законно виїхати за кордон, повинні мати при собі оновлений військово-обліковий документ.

Про основні зміни з 17 липня та відповіді на найпоширеніші питання про них – у матеріалі ZAXID.NET.

Чи потрібно тепер оновлювати дані і де?

Так. Однак тепер це можна зробити лише через застосунок «Резерв+» та ТЦК і СП. Можливості оновити дані через ЦНАП більше немає.

Які штрафи за неоновлення даних?

Невчасне оновлення військово-облікових даних є адміністративним правопорушенням. Штраф становить від 17 до 25,5 тис. грн. Для того, аби виписати штраф за порушення, працівник ТЦК і СП має скласти відповідну постанову за ст. 235 КУпАП. На це в ТЦК є три місяці. Після цього впродовж трьох днів її мають надіслати порушнику поштою або вручити особисто. Оскаржити постанову можна впродовж 10 днів через ТЦК або через суд.

Штраф необхідно сплатити впродовж 15 днів після отримання постанови. Якщо порушник її оскаржує – то впродовж 15 днів після рішення суду.

Як перевірити наявність штрафу?

Перевірити, чи немає у вас штрафу від ТЦК, можна на онлайн-сервісі «Опендатабот» за 99 грн. Пізніше така можливість також з’явиться у застосунку «Дія».

Коли можуть арештувати майно?

Після закінчення терміну оплати штрафу постанову про адмінправопорушення передадуть у виконавчу службу, яка має примусово стягнути штраф. Крім цього, порушнику можуть заблокувати рахунки або вилучити майно чи посвідчення водія. Юристи пояснюють, що це крайня міра, однак вона дозволена законом.

Як змінились правила видачі повісток?

На додаток до особистого вручення повістки, тепер її можуть надіслати поштою. За новим законодавством, вручати повістки можуть:

представники ТЦК і СП (особисто і поштою);

представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

представники виконавчих органів влади;

представники підприємств, установ, організацій на їхній території та в місцях виконання працівниками своїх обов’язків.

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів та СБУ, які вручають повістки тільки тим, хто перебуває в них на військовому обліку.

Якщо повістку надіслали поштою, а чоловік відсутній за вказаною у ТЦК адресою, у поштовому повідомленні буде вказано, що він отримав сповіщення від військкомату. Повістка вважатиметься врученою у день отримання поштового відправлення, що підтверджується документами від поштового оператора та в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи відсутність чоловіка за адресою проживання.

Що робити тим, хто мав статус обмежено придатного?

До 16 липня такі військовозобов’язані також мали оновити облікові дані, однак загалом із 18 травня вони мають 9 місяців, аби пройти повторну військово-лікарську комісію та отримати новий статус – придатний або непридатний.

Чи змінились правила перетину кордону?

Категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон, не змінилися. Їх можна переглянути за посиланням. Загалом порядок виїзду цих категорій чоловіків залишається незмінним, втім відтепер усі чоловіки при перетині кордону повинні мати при собі оновлений військово-обліковий документ. Документ має містити термін дії та підстави для надання відстрочки від мобілізації.