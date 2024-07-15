Упродовж 18 травня – 16 липня всі військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років повинні оновити дані. Це можна зробити або в ТЦК, або через ЦНАП чи через застосунок «Резерв+». Тих, хто не встигне цього зробити, очікують штрафи.

ZAXID.NET пояснює, як можуть покарати порушників.

Які штрафи за неоновлення військово-облікових даних

Невчасне оновлення військово-облікових даних є адміністративним правопорушенням. Штраф становить від 17 до 25,5 тис. грн. Однак в законі зазначено, шо призовник може уникнути штрафу, якщо дані про нього містяться в одному з держреєстрів.

Для того, аби виписати штраф за порушення, працівник ТЦК і СП має скласти відповідну постанову за ст. 235 КУпАП. Після цього впродовж трьох днів її мають надіслати порушнику поштою або вручити особисто. Оскаржити постанову можна впродовж 10 днів через ТЦК або через суд.

Штраф необхідно сплатити впродовж 15 днів після отримання постанови. Якщо порушник її оскаржує – то впродовж 15 днів після рішення суду. Оплатити штраф можна у банківських відділеннях або через онлайн-банкінг за реквізитами, що вказані у копії постанови.

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Що буде, якщо не сплатити штраф

Після закінчення терміну оплати постанову передають у виконавчу службу, яка має примусово стягнути штраф. Крім цього, порушнику можуть заблокувати рахунки або вилучити майно чи посвідчення водія. Юристи пояснюють, що це крайня міра, однак вона дозволена законом.