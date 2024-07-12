Через впровадження нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобовʼязані, в тому числі й ті, які перебувають за кордоном, мають оновити свої військово-облікові дані. При цьому оновлення даних не означає призову на службу чи депортацію в Україну.

ZAXID.NET відповідає на найбільш поширені питання про військовий облік за кордоном.

Хто має оновити дані

У період із 18 травня до 16 липня всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити військово-облікові дані. Це стосується і чоловіків, які живуть за кордоном, аби повноцінно отримувати послуги від українських консульських установ. На облік мають стати всі військовозобовʼязані, за винятком тих, хто виключений із обліку і має відповідні актуальні документи.

Як оновити дані за кордоном

Закон дозволяє оновити дані, не повертаючись до України, – через електронний кабінет військовозобов’язаного в застосунку «Резерв+», телефоном або поштою. Для того, щоб оновити дані офлайн, необхідно звернутися до найближчого консульського центру. Із собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, документи, що дозволяють жити за кордоном, документи про відстрочку (якщо така є) тощо.

Що буде, якщо не оновити дані

Після 16 липня чоловіки, які вчасно не оновили дані, не зможуть скористатися консульськими послугами, наприклад, отримати новий паспорт. Виняток становить повернення в Україну.