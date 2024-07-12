До 16 липня всі військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років повинні оновити військово-облікові дані. Ті, хто не встигне цього зробити, може отримати від 17 тис. грн до 25 тис. грн штрафу.

ZAXID.NET нагадує, хто саме має оновити військово-облікові дані, а також всі варіанти, як це можна зробити.

Хто має оновити дані

Військовозобовʼязані призовного віку мали два місяці, з 18 травня до 16 липня, аби оновити облікові дані. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, крім тих, хто знятий із військового обліку та має відповідні актуальні документи.

Оновити дані мають і ті, хто був визнаний обмежено придатним. Щоправда такі чоловіки мають іще сім місяців, адже новий закон про мобілізацію передбачає, що на оновлення даних обмежено придатні мають 9 місяців.

Оновлення даних стосується і жінок, що мають медичну та фармацевтичну освіту. Щоправда, зробити це вони мали ще до 1 жовтня 2023 року.

Де оновити дані

Закон визначає три варіанти для оновлення даних:

ТЦК і СП;

ЦНАП;

застосунок «Резерв+».

Найшвидший варіант – саме через застосунок, адже стислі терміни оновлення даних спричинили чималий ажіотаж та черги у територіальних центрах комплектування і центрах надання адмінпрслуг. Для того, аби оновити дані через застосунок, завантажте його через AppStore або PlayMarket, введіть свої анкетні дані. і система сама підвантажить ваші актуальні дані.

Якщо ви ще не перебували на обліку, зверніться в ТЦК чи ЦНАП. Із собою необхідно мати такі документи: