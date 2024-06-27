Міноборони не підтримує збільшення терміну оновлення даних для військовозобов’язаних

Військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+». Відтак продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно, заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у четвер, 27 червня.

«Міністерство оборони на цей час не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та «Резерв+», де це можна зробити за лічені хвилини», – сказав Лазуткін.

За його словами, вже 2,3 млн українців оновили свої дані, з них 1,8 млн – через застосунок Резерв+. Він також уточнив, що оновити свої дані в один із перелічених способів можуть абсолютно усі військовозобов’язані, призовники та резервісти.

«Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину», – зазначив Лазуткін.

Зауважимо, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, усі військовозобов'язані мають оновити свої дані впродовж 60 днів, тобто до 16 липня. У випадку, якщо громадяни України цього не зроблять їх очікуватиме штраф.

Оновити персональні дані повинні військовозобов'язані і чоловіки, і жінки. Зробити це можна безпосередньо у ТЦК або у центрах надання адмінпослуг. Також можна скористатися мобільним застосунком «Резерв+». Труднощі із реєстрацією в застосунку, величезні черги, викликані ажіотажем навколо нового закону та неможливість ТЦК та СП впоратись із напливом людей спровокували появу чуток про можливість продовження терміну для уточнення даних щонайменше ще на 90 днів. Однак, якщо спочатку в Міноборони інформували, що підтримують законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК, то згодом кардинально змінили свою позицію.