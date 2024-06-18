Електронний документ з інформацією про військовозобов'язаного матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий

У мобільному застосунку «Резерв+» тепер є електронний документ військового обліку для українських громадян. Крім того, в додатку з’явився QR-код для перевірки даних ТЦК чи правоохоронцями, повідомила у вівторок, 18 червня, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Запуск е-документа військового обліку відбувся о 00:00 18 червня, через місяць після початку роботи «Резерв+». Документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Крім того, у додатку запрацював QR-код з інформацією про військовозобов’язаного. Відсканувавши QR-код, співробітники ТЦК і поліція можуть перевірити необхідну інформацію.

У пресслужбі Міноборони уточнили, що у «Резерв+» тепер також доступна функція «Виправити дані онлайн», яка працює для двох випадків:

військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг»;

військовозобов'язаних, хто отримав сповіщення, що його дані не знайдено, в застосунку «Резерв+».

Для того, щоб нові послуги з’явилися у застосунку, необхідно оновити його у PlayMarket чи AppStore.

Нагадаємо, 17 червня Міноборони повідомило, що за допомогою застосунку «Резерв+» оновили дані понад 1,5 млн військовозобов’язаних. 200 тис. із них – жінки.