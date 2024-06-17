Загалом у «Резерв+» оновили облікові дані 1,5 млн військовозобов'язаних

За допомогою застосунку «Резерв+» облікові дані оновили 1,5 млн військовозобов’язаних громадян. Застосунок є найпопулярнішим методом оновлення інформації, повідомили у пресслужбі Міноборони у понеділок, 17 червня.

За даними міністерства, «Резерв+» найчастіше обирають для оновлення даних для військовозобов’язаних. Так, у застосунку дані оновили 1,5 млн осіб, у ЦНАПах – понад 233 тис. осіб, а через ТЦК та СП – 208 тис. осіб.

«Серед користувачів застосунку — 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Зазначимо, з початку червня оновили дані приблизно 400 тис. військовозобов’язаних Українців. Оновити облікову інформацію необхідно до 16 липня 2024 року.

Нагадаємо, додаток «Резерв+» запустили 18 травня 2024 року. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що через місяць після запуску додатка в ньому з’явиться QR-код, що дозволить зробити електронний документ повноцінним аналогом паперового військового документу – так, 18 червня користувачі «Резерв+» можуть мати електронний документ.

Нагадаємо, 21 травня для зручності громадян, які хочуть оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в тестовому режимі запрацювала електронна черга. Записатися до черги українці можуть за посиланням. Для того, щоб встати в е-чергу, потрібно вказати область, місто, ТЦК та СП та власні контактні дані для запису.