Для реєстрації в е-чергу необхідно ввести свої контактні дані та місце, куди необхідно прибути для оновлення даних

З вівторка, 21 травня, у кожному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки з’явилася електронна система запису. Ті, хто хочуть оновити свої дані у ТЦК та СП, можуть встати в електронну чергу, яка працює в тестовому режимі, повідомили у прес-службі Міноборони.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що сервіс для онлайн-запису для оновлення даних у ТЦК та СП запустило Міноборони спільно з компанією QLogic. За її словами, система розпочала тестову роботу у всіх ТЦК країни.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час», – повідомила заступниця міністра оборони.

Як записатися в електронну чергу до ТЦК

Записатися до електронної черги військовозобов’язані можуть за посиланням. Для того, щоб встати в е-чергу, потрібно вказати область, місто, ТЦК та СП та власні контактні дані для запису.

Нагадаємо, 17 травня Міноборони презентувало застосунок Резерв+ для оновлення даних. За дві доби від початку роботи додатка оновили дані 260 тис. чоловіків, а станом на 21 травня – понад 1 млн військовозобов’язаних.