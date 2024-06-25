Сервіс безоплатний, а процедура оформлення триває до 15 хвилин

З 25 червня у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) українці можуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом. За ним правоохоронці перевірятимуть дійсність документа, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що військовозобовʼязаним українцю чи українці тепер не доведеться відвідувати територіальний центр комплектування. Документ вдасться сформувати, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника. У документі містяться персональні дані заявника, окремий номер запису в ЄДРПВР, відомості ВЛК, військове звання і військову спеціальність, відомості про військовий облік тощо.

У Мінцифри розповіли процес оформлення військово-облікового документа із QR-кодом:

потрібно прийти до ЦНАПу;

надати актуальні дані про себе та підтвердити їх;

дані вносять в електронну систему;

інформація автоматично підтягується в систему «Оберіг»;

заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом.

«Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин», – кажуть у відомстві.

У Мінцифри додають, що військовозобов’язані, які раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможуть повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний рік з моменту формування.

До слова, 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію, згідно з яким усі чоловіки призовного віку, а також жінки медичних спеціальностей упродовж 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої військово-облікові дані. Без оновлення даних до 16 липня на порушників чекає адміністративне покарання. Оновити дані можна у ТЦК, ЦНАПі або через застосунок «Резерв+», який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.