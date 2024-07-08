Українські солдати під час військових навчань у Польщі

У Польщі створять український легіон добровольців. До його складу набиратимуть громадян України, які проживають у Польщі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском у Варшаві 8 липня, повідомляє PAP.

«Ми домовилися про формування та підготовку українського легіону на польській території. Це буде нове формування з добровольців, яке за зразком українсько-польсько-литовської бригади могло б дати можливість громадянам України, які перебувають на території Польщі, брати участь у захисті України», – заявив Володимир Зеленський.

Ця домовленість є однією із складових польсько-української безпекової угоди, яку президент України підписав з Дональдом Туском.

«Український легіон проходив би підготовку в Польщі, був би екіпірований та озброєний. Будь-який громадянин України, який вирішить вступити до легіону, зможе підписати контракт зі Збройними силами України», – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше схожу заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу, що відбулася у травні у Празі, він зазначив, що таке рішення буде більш ефективним способом допомоги Україні, ніж відправити до нас тренувальну місію.