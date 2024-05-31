Україна надіслала Польщі запит для підготовки українських військових

Польща планує тренувати український підрозділ, сформований зі громадян України, які проживають у Польщі і підлягають призову в армію. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю, 31 травня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу у Празі, повідомляє РАР. На думку головного польського дипломата, це буде більш ефективним способом допомоги Україні, ніж відправити до нас тренувальну місію.

«Польща розглядала український запит щодо навчання, але ми дійшли висновку, що було б і безпечніше, і ефективніше готувати український підрозділ, сформований з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це просто був би ефективніший спосіб допомогти Україні», – зазначив Радослав Сікорський.

Польський міністр також повідомив, що поінформував своїх партнерів про переговори з Україною щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, які, за його словами, проходять гладко. Він сподівається на підписання угоди до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

Дводенна неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу в Празі, за словами глави польської дипломатії, наблизила до важливих рішень, серед яких посилення меседжу про майбутнє членство України в Альянсі та створення механізму фінансової підтримки оборони України в розмірі близько 40 мільярдів доларів на рік. Половину цієї суми мають внести США.