Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом німецьким колегою Борисом Пісторіусом на зустрічі 18 березня 2024 року

Польща та Німеччина створять коаліцію бронетанкових засобів для підтримки України. Про це оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у понеділок, 18 березня, після зустрічі із німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Пише польське радіо RFM24.

Зазначається, що коаліцію активують у вівторок, 26 березня. Її співлідерами будуть Німеччина та Польща.

«Це одна з найважливіших коаліцій, яка була створена. Інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція, Італія також погодилися на участь у коаліції», – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Владислав Косіняк-Камиш подякував міністру оборони Німеччини за його особисту прихильність до співпраці з Польщею. Глава міноборони Польщі зазначив, що це дуже хороший сигнал дружби та партнерства задля безпеки Європи та країн НАТО.

Польща та Німеччина також заявили, що беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

«З липня наші бойові групи, 2 500 польських солдатів і 2 500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса. Для того, щоб ці Сили швидкого розгортання були реальною підтримкою та реальною допомогою, вони повинні пройти період підготовки», – сказав міністр оборони Польщі.

Глава міноборони Польщі наголосив, що жодна інша країна не підписалася на цей проект, оскільки не всі мають такий потенціал, як Польща та Німеччина.