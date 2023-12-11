Наразі відомо про передачу двох мінних тральників Королівських ВМС до складу Військово-морських сил України

Велика Британія разом з Норвегією очолить нову коаліцію морських сил і засобів, яка надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі. Заяву про цю ініціативу опубліковано на урядовому сайті Великої Британії у неділю, 10 грудня.

Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та Міністерством оборони з метою розвитку низки спроможностей, включаючи швидкий розвиток морських сил у Чорному морі, продовження розбудови української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних і внутрішніх водних шляхів, повідомляє сайт британського уряду.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс підтвердив передачу двох мінних тральників Королівських ВМС до складу Військово-морських сил України.

«Ці тральники нададуть Україні життєво важливий потенціал, який допоможе рятувати життя на морі та відкриє життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після початку незаконного повномасштабного вторгнення Путіна», — сказав він.

Як йдеться у повідомленні, ця подія є початком «нових цілеспрямованих зусиль» Великої Британії, Норвегії та інших союзників щодо зміцнення морських можливостей України в довгостроковій перспективі.

Ініціатива стане частиною «низки нових коаліцій», сформованих між членами НАТО з метою забезпечення довготривалої військової підтримки України.

Шукачі мін класу Sandown стоять на озброєнні Великої Британії (9), Естонії (3) та Саудівської Аравії (3). Перший корабель було введено до експлуатації в 1989 році. Всі кораблі класу Sandown планується вивести зі складу британського флоту протягом 2020-их років.

Корпус зроблений з армованого скловолокна. Кораблі не мають обладнання для тралення мін. Єдина функція – пошук та знищення мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів. Другорядна функція – патрульний корабель.

Короткі технічні характеристики кораблів:

Водотоннажність: 450 тонн (повна)

Довжина: 52,6 метрів

Ширина: 10,5 метрів

Осадка: 2,4 метрів

Швидкість: до 13 вузлів на дизельній силовій установці та до 6,5 вузлів на електричній

Екіпаж: 34 осіб

Озброєння: 30-мм бойовий модуль та три кулемета калібром 12,7 мм

Спеціальне обладнання: автоматизована система управління протимінними діями Atlas Elektronik IMCMS

P.S. Згодом Міноборони України повідомило, що Україна отримає у рамках морської коаліції окрім 2 кораблів для розмінування (тральники) Sandown, також 20 броньованих машин-амфібій Viking та 23 швидкісні човни.

Як повідомляє Міноборони Норвегії, церемонія, на якій презентують створення коаліції, відбудеться сьогодні в Лондоні.