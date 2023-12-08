БТР-60 радянського зразка, який перебував на озброєнні Болгарії

Під час засідання у п’ятницю, 8 грудня, парламент Болгарії подолав вето президента Румена Радева на постачання бронетранспортерів до України, яке він наклав 4 грудня. В результаті засідання болгарські депутати проголосували за ратифікацію угоди попри критику проросійських сил, повідомило болгарське видання The Sofia Globe.

Під час повторного розгляду законопроекту щодо ратифікації угоди про безоплатну передачу Україні 100 списаних бронетранспортерів, 161 депутат підтримав його. Ще 55 болгарських чиновників висловилися проти.

«Радев регулярно виступає проти військової допомоги Болгарії Україні, часто повторюючи тезу Кремля, як-от твердження, що відправка обладнання радянських часів в Україну знизить обороноздатність Болгарії та ризикує втягнути Софію у війну. Вето викликало швидке засудження з боку парламентських груп, які підтримують кабінет прем'єр-міністра Миколи Дєнкова», – повідомило видання.

Зазначається, що конституція Болгарії надає главі держави обмежене право вето, дозволяючи президенту повертати закони до Національних зборів для подальшого обговорення. Відтак, депутати скасували вето щодо передачі БТР Україні більшістю голосів.

Нагадаємо, 22 листопада 2023 року Болгарія схвалила угоду про передачу на потреби Сил оборони України сотні списаних болгарським Міноборони бронетранспортерів. Угода передбачала постачання Болгарією БТР і наявного озброєння, а також запасних частин. Транспортні засоби були придбані в 1980-х роках комуністичним режимом та були законсервовані протягом десятиліть.

4 грудня болгарський президент ветував ратифікацію угоди, заявивши, що депутати не розглянули належним чином альтернативне використання обладнання. За його словами, БТР нібито можуть використовувати болгарські прикордонники чи управління пожежної безпеки міністерства внутрішніх справ.