Президент Болгарії наклав вето на передачу 100 бронетранспортерів Україні

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на рішення парламенту безплатно надати Україні 100 списаних бронетранспортерів, що належали болгарському Міністерству внутрішніх справ. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомило болгарське видання NOVA.

За словами, Румена Радева парламентарі «недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами пожертви». Президент Болгарії заявив, що не були враховані ані завдання воєнного часу, покладені на МВС, ані потреби Головних управлінь «Прикордонної поліції» та «Пожежної безпеки та безпеки населення». Надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.

«Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я і життя болгарських громадян повинні бути головним пріоритетом...Випадки, коли служби захисту населення будуть стикатися з такими викликами, почастішають, і це вимагає їх посилення, а не послаблення», – заявив Румен Радев.

Як інформував ZAXID.NET, 22 листопада 2023 року Болгарія схвалила угоду про передачу на потреби Сил оборони України сотні списаних болгарським Міноборони бронетранспортерів. БТР, які мала отримати Україна, перебували на складі Міноборони Болгарії приблизно з 1980-х років.

За підписання угоди про надання бронетранспортерів тоді проголосували 152 депутати. Проти виступила соціалістична та проросійська партія «Відродження». За – чотири партії коаліції.