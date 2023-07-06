Володимир Зеленський звернув увагу на важливість називати війну Росії проти України війною

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Болгарії Руменом Радевом у четвер, 6 липня, розкритикував його позицію щодо військової допомоги Україні. Болгарський президент не погодився, щоб країна надавала більше зброї Україні, та заявив, що «немає військового вирішення цього конфлікту», на що відреагував Володимир Зеленський, передає болгарський канал BNR.

Румен Радев висловив підтримку Україні та підкреслив гуманітарну допомогу Болгарії. Водночас президент Болгарії заявив, що країна не готова надавати більше озброєння на оборону України. За його словами, збільшення військової допомоги Україні підірве обороноздатність самої Болгарії.

Крім того, Румен Радев назвав війну Росії проти України конфліктом, якому нібито немає військового рішення. Він закликав Володимира Зеленського вступити в перемовини з Росією та припинити вогонь.

«Немає військового вирішення цього конфлікту. Усе більше і більше зброї навряд чи призведе до такого вирішення», – заявив він.

Президент України відреагував на заяву Румена Радева, розкритикувавши його позицію. Володимир Зеленський аргументував надання зброї необхідністю захистити не тільки українські території, але й інші європейські країни.

«Якщо, не дай Боже, трапиться трагедія, і ви опинитеся на моєму місці, і якщо люди, які мають з тобою спільні цінності, не допоможуть тобі зброєю, що ви будете робити? Скажете: "Путін, забирай болгарські території"? Ні, я впевнений, що ви як справжній президент не допустите компромісу з такою державою», – відповів Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що війна Росії проти України є війною, а не конфліктом. У прес-службі Офісу Президента додали, що Володимир Зеленський звернув увагу на важливість називати речі своїми іменами.

За даними видання Politico, наприкінці публічної розмови Румен Радев сказав Володимиру Зеленському, що має для нього пропозицію, проте одразу попросив журналістів покинути конференц-залу.

У своєму дописі Володимир Зеленський заявив про необхідність розвінчувати російські фейки. Він підкреслив, що оборонна підтримка збільшує простір свободи українців та рятує людей.

«Серед усієї маси дезінформації щодо цієї війни – чи то російської дезінформації, чи то просто вигідних Росії наративів – є кілька особливо абсурдних, небезпечних тверджень. І серед них твердження, що допомога Україні, зокрема зброєю чи санкціями, – нібито робить цю війну довшою та нібито не допомагає відновити безпеку. Певно, ви могли чути такі абсурдні твердження. Завжди важливо – спростовувати їх», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, Болгарія є одним із головних виробників зброї радянських зразків та боєприпасів до неї. Таким озброєнням активно користуються Збройні сили України. У 2022 році Болгарія встановила рекорд щодо продажів свого озброєння за кордон, зокрема до Польщі та Румунії. З цих країн зброя передавалася Україні, проте президент Болгарії виступає проти цього.

Вперше уряд Болгарії ухвалив рішення про передачі першого пакету допомоги Україні у грудні 2022 року, а згодом передав її. Президент Болгарії засудив це рішення та порекомендував новому уряду не допускати нових поставок Україні. З того часу між Руменом Радевом та Кабміном Болгарії тривають суперечки щодо передачі зброї.

За даними видання EurActiv, станом на жовтень 2022 року Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності проросійського президента та проєвропейського уряду, снаряди передавали таємно.

Нагадаємо, 21 червня 2023 року Болгарія анонсувала надання Україні нового пакета військової допомоги, зокрема зброї та боєприпасів, які вже потрібно замінювати. У пакеті будуть прострочена зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не треба закуповувати.