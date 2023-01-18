Минулої весни Болгарія таємно підтримувала Україну, коли армії катастрофічно не вистачало пального та боєприпасів радянського калібру, необхідних у війні проти Росії. Через роздробленість внутрішньої політики й проросійські настрої болгарської еліти керівництву країни доводилося показувати, що воно не озброює Україну, пише в середу, 18 січня, Forbes Україна з посиланням на німецьку газету Welt.

Згідно з розслідуванням, Кирил Петков, який був прем’єр-міністром Болгарії на початку війни, зіткнувся з сильним опором прокремлівських політиків, у тому числі серед його партнерів по коаліції. Йому навіть довелося звільнити свого міністра оборони через те, що той повторював російські наративи про війну, зокрема, називав її «спецоперацією». Публічно Петков прагнув применшити будь-яку думку про те, що Болгарія, незважаючи на значні запаси зброї радянських часів, озброїть Україну. Через це офіційна позиція Болгарії щодо війни призвела до того, що країну поставили в один ряд із Угорщиною Віктора Орбана. Але Петков і міністр фінансів Асен Васильєв, нині опозиційні політики, які прагнуть повернутися до влади на майбутніх виборах, розповіли про справжню роль Болгарії.

«За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранньому етапі війни, надходили з Болгарії», – сказав Петков у коментарі Welt.

Окрім цього, Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного палива в Україну. За словами Васильєва, в певний період вона покривала 40% потреб України. Не менш важливим є й те, що дизельне паливо, яке Болгарія постачала в Україну, було перероблено з російської сирої нафти на чорноморському нафтопереробному заводі, який на той час належав російській компанії «Лукойл».

Український уряд підтвердив цю версію подій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у квітні минулого року Україні загрожував дефіцит боєприпасів.

«Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Володимир Зеленський послав мене за необхідними матеріалами», – сказав він.

Кулеба наголосив, що йшлося не про те, щоб болгарський уряд надавав військову допомогу Україні безпосередньо, «а скоріше про те, щоб українські компанії та компанії з країн НАТО отримали змогу закуповувати необхідне у болгарських постачальників». За інформацією, наданою Welt, постачання сплатили США та Велика Британія.

Зазначимо, що офіційно Болгарія не надавала військової допомоги Україні. Торік болгарський парламент проголосував за надання Україні військової допомоги, засекретивши водночас перелік цієї допомоги. Дві проросійські партії – «Відродження» і Болгарська соціалістична партія – спершу вимагали від президента Румена Радева ветувати це рішення, а потім звернулися з цього приводу до Конституційного суду.