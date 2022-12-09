Парламент Болгарії у п'ятницю, 9 грудня, затвердив список озброєнь, який буде направлений Україні як допомога вперше після повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, загалом 148 із 240 парламентарів підтримали ідею надання військової допомоги Україні. Своєю чергою, соціалісти та проросійська партія «Відродження» проголосували проти.

Згідно з проголосованим проектом, підтримка України може здійснюватися двома шляхами. Перший полягає у наданні військового майна. Другий – через внесок до Місії Європейського Союзу з допомоги Україні, метою якої є сприяння збільшенню військової спроможності Збройних Сил України для ефективного проведення операцій із захисту її територіальної цілісності України, інформує Болгарське національне радіо.

Список зброї засекречений, однак, як стверджують урядовці, Софія відправить здебільшого легке озброєння та боєприпаси. Крім того, планується, що Болгарія дозволить проживання бійців зі Збройних сил України для участі в навчальних модулях бойових парамедиків на своїй території.

Своєю чергою в. о. міністра оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву.

«Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо ні системи С-300, ні літаки МіГ-29 чи Су-25», – сказав він.

Зауважимо, що Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали військову допомогу Україні після того, як проросійська Соціалістична партія заблокувала попередню пропозицію в травні.

Утім, болгарські виробники зброї досягли різкого збільшення експорту, аж до 540 млн доларів. Більшість відправок йшли до Польщі, а потім в Україну, де використовувалась українською армією у війні проти РФ.