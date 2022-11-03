Національна асамблея Болгарії у четвер підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Про це повідомляє «Європейська правда».

За документ, ініційований партіями ГЕРБ-СДС і «Демократичною Болгарією», проголосувала переважна більшість парламентарів – 175.

Проти висловилися 49, зокрема проросійські «Відродження» і Болгарська соціалістична партія, ще три утрималися.

Під час обговорення документа депутат проєвропейської партії «Продовжуємо зміни» Даніель Лорер назвав цинічним зберігання в Болгарії великої кількості радянського озброєння як обґрунтування необхідності гарантувати безпеку країни.

Резолюція означає, що тепер уряд Болгарії має протягом 30 днів подати проект рішення про постачання зброї Україні до парламенту.