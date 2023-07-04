4 липня чотири парламентські групи Народних зборів Болгарії подали спільний проект декларації на підтримку вступу України в Альянс. Про це повідомляє BGNES.

Як зауважила глава комітету із зовнішньої політики Катерина Захарієва, Болгарія завжди підтримувала політику відкритих дверей НАТО, водночас визнала, що упродовж багатьох років ця підтримка Заходу була лише на словах, бо союзники боялися розсердити президента РФ Владіміра Путіна. Проте війна Росії проти України змінила ситуацію.

«Після відновлення миру Україна має стати членом НАТО. Треба мати чітку перспективу для проведення реформ. Безпека Європи і Болгарії не може бути забезпечена без миру», – наголосила Захарієва.

Своєю чергою, заступник міністра закордонних справ Тихомир Стойчев зауважив, що проект декларації відповідає цілям зовнішньої політики Болгарії. Захарієва додала, що і уряд, і парламент країни «дивляться в одному напрямку».

Зауважимо, Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України. Станом на 10 червня близько двох десятків держав підтримали вступ України до НАТО.