Болгарія готує нову партію військової допомоги Україні зі зброї та боєприпасів, які вже потрібно замінювати, повідомив міністр оборони Тодор Тагарев.

За його словами, У пакеті будуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не треба закуповувати. Більшість із цього уже прострочене або перебуває наприкінці терміну служби, тобто у будь-якому випадку боєприпаси треба замінювати.

«У деяких випадках навіть деякі системи, які не повністю працездатні. Вони [українці] готові і такі взяти», – сказав Тагарев в інтерв’ю радіо «Свободна Европа».

Нагадаємо, попередній парламент у грудні 2022 року ухвалив перше рішення про надання військової допомоги Україні. Тимчасовий уряд передав цю допомогу, однак президент Румен Радев виступив проти відправки зброї та боєприпасів до Києва й порадив новому уряду не допускати цього в майбутньому. Однак новий кабінет міністрів дотримується іншої позиції.

«Ми розуміємо і поділяємо цю необхідність надавати допомогу Україні тим, чим можемо», – сказав міністр оборони Тодор Тагарев.

Інформація про обсяги та вартість зброї з цього пакета, як і з попереднього, відсутня, але, за словами міністра, обсяги допомоги в новому пакеті можна порівняти з попереднім пакетом.

Як нагадує радіо «Свободна Европа», кілька днів тому в інтерв'ю брюссельському виданню Politiko Тагарев заявив, що Болгарія приєднається до спільної ініціативи Євросоюзу із закупівлі снарядів для України. Дотепер тимчасовий уряд виступав проти цієї ініціативи, і країна не була її частиною.

У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно. Також торік болгарський парламент дозволив ремонтувати українську військову техніку.