Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш

Латвія вже надала Україні лише військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, і готується завершити передачу усіх своїх вертольотів, заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні в середу, 21 червня.

Як повідомив «Укрінформ»на початку свого виступу він вказав на те, що «у Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії», і тому, на тлі нарощування Росією військ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року було прийнято рішення про відправку ПЗРК Stinger до України. Після отримання згоди з боку США на поставку цієї американської зброї ці ПЗРК «прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану».

«Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби. Отже, усі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну», – повідомив Каріньш.

Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники. Поруч з цим, як уряд, так і громадянське суспільство надають швидку та ефективну гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

«Тож як нація ми розуміємо українців. Бо за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія і верховенство права. Всі ми постійно говоримо про ці речі. Ми всі є борцями за свободу. Але, друзі, українці – це борці за свободу, а ми зараз є тими, хто підтримує свободу», – заявив латвійський прем’єр-міністр.

Він також наголосив на необхідності збільшення підтримки України, а також повністю інтегрувати Україну в ЄС та НАТО. Каріньш також додав, що для відбудови України мають бути використані усі заморожені російські активи, а також наголосив на необхідності притягнення російського керівництва до відповідальності за усі скоєні злочини.

Зазначимо, що 21 і 22 червня у Лондоні відбувається міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference). Захід є продовженням щорічних конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.